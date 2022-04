Pioggia di rocce e atmosfera incandescente: il meteo estremo sui gioviani ultracaldi WASP-178b e KELT-20b

MeteoWeb

Sta piovendo roccia vaporizzata su WASP-178b e l’atmosfera superiore di KELT-20b diventa più calda anziché più fredda perché viene riscaldata dall’intensa radiazione ultravioletta della sua stella ospite, secondo quanto emerso dall’analisi dei dati del telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA. I risultati sono stati pubblicati in due articoli su Nature e su Astrophysical Journal Letters.

“Non abbiamo ancora una buona comprensione del meteo in diversi ambienti planetari“, ha affermato il dottor David Sing, astronomo della Johns Hopkins University. “Se pensiamo alla Terra, tutte le nostre previsioni meteorologiche sono perfettamente in accordo su ciò che possiamo misurare“. “Quando però vai su un esopianeta distante, hai poteri predittivi limitati perché non hai costruito una teoria generale su come tutto funzioni in un’atmosfera e su come risponda a condizioni estreme“. “Anche se conosci la chimica e la fisica di base, non sai come si manifesterà in modi complessi“.

Nell’articolo pubblicato su Nature, Sing e i suoi colleghi hanno descritto le osservazioni di Hubble relative a WASP-178b, un esopianeta gioviano ultracaldo situato a circa 1.300 anni luce di distanza nella costellazione del Lupo.

Sul lato diurno l’atmosfera di WASP-178b è senza nuvole ed è ricca di monossido di silicio. Poiché un lato del pianeta è costantemente rivolto verso la sua stella, l’atmosfera torrida gira verso il lato notturno a velocità da superuragano che superano i 3.219 km orari.

Sul lato oscuro di WASP-178b, il monossido di silicio può raffreddarsi abbastanza da condensarsi in roccia che piove dalle nuvole, ma anche all’alba e al tramonto il pianeta è abbastanza caldo da vaporizzare la roccia.

“Sapevamo di avere osservato qualcosa di veramente interessante con questa caratteristica del monossido di silicio“, ha affermato Josh Lothringer, astronomo della Utah Valley University.

In un articolo pubblicato sull’Astrophysical Journal Letters, gli astronomi hanno descritto l’ultracaldo gioviano KELT-20b, che si trova a circa 400 anni luce di distanza nella costellazione del Cigno. Su questo pianeta un’esplosione di luce ultravioletta dalla sua stella madre sta creando uno strato termico nell’atmosfera, proprio come la stratosfera terrestre.

“Fino ad ora non abbiamo mai saputo in che modo la stella ospite ha influenzato direttamente l’atmosfera di un pianeta“, ha affermato Guangwei Fu, astronomo dell’Università del Maryland. “Ci sono state molte teorie, ma ora abbiamo i primi dati osservativi“.

Per fare un confronto, sulla Terra, l’ozono nell’atmosfera assorbe la luce ultravioletta e aumenta la temperatura in uno strato compreso tra 11 e 50 km sopra la superficie terrestre. Su KELT-20b, la radiazione ultravioletta della stella riscalda i metalli nell’atmosfera, creando uno strato di inversione termica molto forte.

“Lo spettro di emissione per KELT-20b è abbastanza diverso da quello di altri gioviani caldi“, ha spiegato Fu. “Questa è una prova convincente che i pianeti non vivono isolati ma sono influenzati dalla loro stella ospite“.