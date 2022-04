Il Meteo in Lombardia: generale rinforzo dei venti da giovedì

MeteoWeb

“Fino alla prima parte di venerdì 8 fase meteorologica complessivamente stabile sulla regione, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature in progressivo aumento. Da giovedì 7 tuttavia si accentua un flusso occidentale in quota che favorirà un generale rinforzo dei venti; tale flusso tenderà a disporsi da sud-ovest venerdì 8 anticipando l’ingresso di una saccatura fredda nord-atlantica, che causerà una breve fase instabile nella seconda parte della giornata con possibili rovesci e qualche temporale. Sabato 9 transito della saccatura con rotazione del flusso da nord e rapido miglioramento, accompagnato da un netto rinforzo della ventilazione settentrionale con ritorno a condizioni soleggiate anche nella giornata di domenica“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani da inizialmente sereno ad aumento delle nubi nel corso della mattinata, inizialmente per l’effetto di velature sottili e nel corso del pomeriggio per annuvolamenti più compatti, anche di tipo cumuliforme su Alpi e Prealpi. Dalla notte schiarite su Pianura occidentale e Oltrepò Pavese.

Precipitazioni: assenti salvo occasionali piovaschi sui rilievi nel pomeriggio, più probabili su Appennino Pavese e Prealpi centro-orientali.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In Pianura minime comprese fra 3 e 7 °C, massime tra 16 e 20 °C.

Zero termico: intorno a 2000-2200 metri.

Venti: in pianura deboli da sud-est con rinforzi sulla pianura mantovana e da sud in serata sull’Oltrepò pavese; In montagna deboli o moderati meridionali, tendenti a girare da nord nella notte.