Il Meteo in Lombardia: temperature massime in aumento a Pasquetta

MeteoWeb

Oggi, domani, “e in parte martedì persisterà un flusso in quota da nord: giornate stabili e per lo più per poco nuvolose. Tendenza ad un peggioramento da mercoledì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani addensamenti sparsi nella notte. Dal mattino poco nuvoloso o velato.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime intorno a 6°C, massime intorno a 19°C.

Zero termico: fino al mattino intorno a 1500 metri, nel pomeriggio in risalita attorno a 2400 metri.

Venti: in pianura prevalentemente deboli orientali; in montagna deboli o moderati da nord.