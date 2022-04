Il Meteo in Lombardia: piogge diffuse e vento forte, stabilità da mercoledì

MeteoWeb

Tra oggi e domani e tra lunedì e martedì è previsto in Lombardia il passaggio di minimi depressionari. “Sulla regione si avranno quindi precipitazioni diffuse ma intermittenti, anche a carattere di rovescio o temporale, con ventilazione vivace e a tratti anche di forte intensità. Condizioni più stabili da mercoledì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani molto nuvoloso sui settori Alpini, irregolarmente nuvoloso su Pianura e Appennino. Maggiori schiarite verso sera.

Precipitazioni: diffuse a carattere irregolare, sotto forma di rovesci o temporali, al mattino più probabili sui Alpi e Prealpi, al pomeriggio sui settori meridionali della regione, in esaurimento in serata. Limite neve su Alpi e Prealpi a 1300-1500 metri circa, in risalita nella giornata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo in pianura, in diminuzione in montagna; massime in generale e sensibile calo. In pianura minime attorno a 10°C, massime attorno a 15°C.

Zero termico: in abbassamento fino a 1600-1800 metri circa, in risalita in serata.

Venti: tra moderati e forti di direzione variabile, prevalentemente dai quadranti meridionali.