Il Meteo in Lombardia: sole e stabilità da oggi a venerdì

“L’allontanamento del minimo depressionario dalla Germania verso l’Europa orientale e il contemporaneo rinforzo di un promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentale favoriscono tra oggi e venerdì condizioni di tempo prevalentemente stabile e un buon soleggiamento nelle ore centrali. Da sabato condizioni più instabili e variabili a causa di una circolazione depressionaria che, dal nord Europa, tende ad approfondirsi verso il Mediterraneo occidentale“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani in generale poco nuvoloso, con irregolari addensamenti un po’ più spessi sui rilievi settentrionali nella notte ed al mattino.

Precipitazioni: assenti o poco probabili.

Temperature: minime e massime generalmente stazionarie. In pianura minime tra 7 e 12 °C, massime tra 20 e 23°C.

Zero termico: in aumento fino a circa 3200 metri in serata.

Venti: deboli o a tratti moderati: in pianura e sui primi rilievi da est, in quota dai quadranti settentrionali; a regime di brezza nelle valli.