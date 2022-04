Il Meteo in Lombardia: torna la stabilità, tempo asciutto e prevalentemente soleggiato

MeteoWeb

Da oggi “inizia l’espansione di un promontorio di alta pressione, con ritorno a tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato; in pianura le temperature si mantengono in linea con la media del periodo per quanto riguarda i valori massimi, mentre le minime subiscono un calo” fino a lunedì, “per poi gradualmente risalire nei primi giorni di settimana prossima“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani al mattino sereno o al più poco nuvoloso; tra pomeriggio e sera transito di velature e locali addensamenti sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in aumento in pianura, in leggero calo in montagna, massime stazionarie o in leggero aumento in pianura, in forte aumento in montagna; in pianura valori minimi attorno a 5°C, massimi attorno a 18°C.

Zero termico: a metà giornata tra 2200 e 2800 metri, in risalita a sera.

Venti: in pianura debole di direzione variabile, con qualche rinforzo da sudovest sul Pavese nel pomeriggio; in quota a tratti moderati, tendenti a ruotare da nordovest a sudovest nel corso della giornata. Deboli e prevalentemente meridionali od occidentali nelle valli.