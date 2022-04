Il Meteo in Toscana: domani piogge sparse e temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso nottetempo e al primo mattino con deboli precipitazioni sparse sulle zone settentrionali in esaurimento; temporanee schiarite in mattinata con nuovo aumento delle nubi dal primo pomeriggio associato a precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o localmente di temporale, più probabili sulle zone appenniniche e più interne della regione (possibili nevicate in serata sull’Appennino oltre 1000-1200 metri).

Venti: forti di Libeccio, in particolare su costa settentrionale, crinali appenninici e sottovento; in serata rotazione ai quadranti settentrionali con possibili forti raffiche anche sulle pianure settentrionali.

Mari: molto mossi o agitati a nord di Capraia.

Temperature: in calo, più accentuato in serata.

Domenica 10 sereno.

Venti: deboli di Grecale con locali rinforzi.

Mari: inizialmente mossi con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: minime in deciso calo con valori inferiori alla media, massime quasi stazionarie pressoché allineate alla norma.

Lunedì 11 sereno o velato.

Venti: deboli meridionali con rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.