Il Meteo in Toscana: domani punte di +25/+27°C in pianura

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o velato.

Venti: deboli in prevalenza da nord est; fino a moderati di Maestrale sulla costa nel pomeriggio.

Mari: poco mossi, localmente mossi sull’Arcipelago meridionale.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento, con punte di 25-27 gradi in pianura.

Sabato 16 sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumento delle nubi a partire dalle zone appenniniche con possibilità di isolate precipitazioni.

Venti: deboli da nord-est in rinforzo dal pomeriggio fino a moderati con locali raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: minime stazionarie; massime in calo nell’interno e in aumento lungo il litorale.

Domenica 17 sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati da nord-est con forti raffiche fino a 70-80 km/h sul crinale appenninico e sulle colline centro-meridionali, fino 50-60 km/h altrove salvo in Versilia e Lucchesia dove saranno deboli.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: minime in calo di 2-3 gradi, massime in calo di 7-8 gradi.