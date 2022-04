Il Meteo in Toscana: domani temporali sparsi

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nottetempo e fino al primo mattino rovesci o temporali sparsi. Attenuazione dei fenomeni al mattino, eccetto province di Ms e Lu, dal pomeriggio intensificazione con fenomeni possibili su tutta la regione. Tendenza a cessazione in serata.

Venti: moderati da sud/sud-ovest con locali forti raffiche sulla costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Lunedì 25 nuvolosità variabile più consistente in mattinata sulle zone settentrionali, in particolare sulle province di nord ovest dove saranno possibili piogge sparse, più frequenti sui rilievi. Schiarite dal pomeriggio, anche ampie al centro sud. Isolate e deboli piogge ancora possibili sulla provincia di Ms.

Venti: deboli dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente mossi, localmente molto mossi al largo a nord di Capraia.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Martedì 26 parzialmente nuvoloso sulle zone settentrionali con locali precipitazioni, poco nuvoloso al centro sud.

Venti: in prevalenza deboli occidentali, con locali rinforzi si Libeccio sulla costa.

Mari: fino a mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento le massime.

Mercoledì 27 prevalenza di bel tempo salvo modesta nuvolosità pomeridiana.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento.