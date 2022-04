Il Meteo in Veneto: alternanza di piogge e schiarite nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Il transito da sud-ovest sull’Italia di una moderata depressione avviene nelle ore centrali di venerdì ed è seguito da un leggero intervallo anticiclonico, dopodiché nel fine settimana arriva dalla Spagna un’altra depressione, un po’ più significativa; nelle giornate successive permane una circolazione un po’ ciclonica, pilotata da un moderato minimo barico in quota atteso sull’Europa centro-settentrionale; per la nostra regione ne consegue un susseguirsi di nubi e fasi di schiarita, con alcune precipitazioni e andamento termico altalenante“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in genere molto nuvoloso o coperto, salvo qualche possibile parziale schiarita più che altro sulle zone centro-meridionali; precipitazioni via via più discontinue, modeste salvo possibili locali rovesci o temporali, comunque in diradamento alla sera; limite delle nevicate sui 1700/2000 m.

Domani tempo instabile, con addensamenti nuvolosi alternati ad alcune schiarite.

Precipitazioni: Probabilità in progressivo aumento, nel complesso da nulla o molto bassa (0-5%) nelle prime ore a medio-alta (50-75%) nel pomeriggio/sera; si tratterà di fenomeni da sparsi a relativamente diffusi anche a carattere di rovescio o temporale, comunque più presenti sulle zone montane e pedemontane, nevosi grossomodo da 1800/2100 m.

Temperature: Per le minime prevarrà una leggera diminuzione, salvo qualche modesta controtendenza sulla costa, sulla fascia pedemontana occidentale e soprattutto in quota; massime in aumento, specie a sud.

Venti: In quota sud-occidentali, nelle prime ore da deboli a moderati e poi da moderati a tesi, anche forti di sera; nelle valli e sull’entroterra pianeggiante deboli con direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi dai quadranti orientali a partire dal pomeriggio; sulla costa nelle prime ore da moderati a deboli nord-orientali, poi moderati da sud-est.

Mare: Sarà in prevalenza poco mosso, salvo risultare temporaneamente mosso almeno il settore meridionale nelle primissime ore e soprattutto alla sera.

Domenica 24 instabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a significative schiarite.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) di fenomeni sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale, nevosi grossomodo da 1400-1700 m.

Temperature: Le minime subiranno in quota una diminuzione, sulla pianura meridionale un aumento e altrove contenute variazioni di carattere locale; massime stazionarie o in leggero aumento sulle zone costiere, in contenuto calo altrove.

Venti: In quota da tesi a moderati, fino al pomeriggio da sud-ovest e di sera da ovest; su zone meridionali e costiere in genere dai quadranti sud-occidentali, moderati od occasionalmente tesi; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, a parte temporanei moderati rinforzi dai quadranti sud-occidentali nelle ore centrali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Lunedì 25 tempo instabile, con delle schiarite ma anche una nuvolosità crescente a partire dalle zone montane e pedemontane, associata soprattutto nella seconda parte della giornata alla probabilità di alcune precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale; limite delle nevicate dell’ordine dei 1600-1900 m, salvo leggero rialzo diurno; temperature minime in diminuzione, da lieve a localmente moderata; le temperature massime sulle zone costiere saranno stazionarie o in leggero calo e altrove subiranno un aumento, più sensibile in quota.

Martedì 26 cielo in prevalenza molto nuvoloso, a parte qualche probabile schiarita; varie precipitazioni soprattutto nel pomeriggio, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con limite delle nevicate indicativamente a 1600-1900 m; temperature minime in discreto aumento sulle zone pianeggianti, stazionarie o un po’ in calo su quelle montane; temperature massime senza notevoli variazioni su bassa pianura e costa, in moderato calo altrove.