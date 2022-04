Il Meteo in Veneto: nubi e schiarite, andamento termico altalenante nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Nella seconda parte di sabato arriva dalla Spagna una depressione, che nei giorni successivi viene inglobata in una circolazione ciclonica sul continente europeo; il periodo sul Veneto si caratterizza dunque per un susseguirsi di molte nubi e alcune fasi di schiarita, con varie precipitazioni e andamento termico altalenante“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità dapprima irregolare e alternata a schiarite, poi più compatta ed estesa in particolare verso fine giornata; temperature diurne in rialzo, specie a sud; precipitazioni via via più probabili a partire dalle zone interne, da sparse a relativamente diffuse con alcuni possibili rovesci o temporali, quantitativi anche consistenti su montane e pedemontane; limite delle nevicate grossomodo a 1800-2100 m; rinforzi di Libeccio in quota, di Scirocco sul litorale meridionale.

Domani cielo in prevalenza molto nuvoloso, ma con alcune temporanee schiarite specie al mattino sulle zone meridionali e occidentali.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso alta (75-100%) per fenomeni sparsi o a tratti anche piuttosto diffusi, con alcuni rovesci o temporali; limite delle nevicate indicativamente a 1400-1700 m; pausa significativa in mattinata, diradamento da ovest in serata.

Temperature: Le minime subiranno un moderato calo sulle zone montane e pedemontane, contenute variazioni di carattere locale altrove; massime stazionarie o un po’ in aumento su bassa pianura e costa, in calo altrove.

Venti: In quota da tesi a moderati, fino al pomeriggio da sud-ovest e di sera dai quadranti occidentali; sulla costa in prevalenza dai quadranti meridionali, a tratti deboli e un po’ più spesso moderati, occasionalmente anche tesi; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, ma con temporanei moderati rinforzi dai quadranti sud-occidentali soprattutto nelle ore centrali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Lunedì 25 nuvolosità irregolare alternata a schiarite; nelle prime ore, alcune parziali riduzioni della visibilità a bassa quota.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane, bassa (5-25%) sulle zone sud-orientali, medio-bassa (25-50%) altrove; si tratterà di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale, più presenti dal pomeriggio sulle zone interne; limite delle nevicate in rialzo, grossomodo fino a 1700-2000 m.

Temperature: Minime in diminuzione, da lieve a localmente moderata; le temperature massime in prossimità della costa saranno stazionarie o un po’ in calo e altrove subiranno un aumento, più sensibile in montagna.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, a tratti deboli e più spesso moderati; sulle zone costiere da deboli a moderati, con direzione inizialmente variabile e poi perlopiù dai quadranti sud-orientali; altrove, in prevalenza deboli con direzione variabile.

Mare: Poco mosso, al più in qualche momento mosso al largo.

Martedì 26 cielo in prevalenza molto nuvoloso, a parte qualche schiarita più che altro in pianura; varie precipitazioni soprattutto nel pomeriggio, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con limite delle nevicate indicativamente a 1700-2000 m; temperature minime in aumento; le temperature massime in montagna caleranno un po’, in pianura non varieranno molto.

Mercoledì 27 residua variabilità, con alcuni addensamenti nuvolosi e significative schiarite; si potrà verificare qualche precipitazione più che altro nelle prime ore sulle zone nord-orientali, poi localmente su quelle prealpine e pedemontane, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale; limite delle nevicate prossimo ai 2000 m; le temperature minime subiranno in montagna una diminuzione, altrove contenute variazioni di carattere locale; temperature massime senza notevoli variazioni a sud, in ripresa altrove.