Il Meteo in Veneto: domani vento forte e temporali in pianura

“Sabato 9 aprile venti a tratti tesi, con possibili locali raffiche per temporali in pianura dalle ore centrali e per Foehn sulle zone montane e pedemontane. Nel pomeriggio/sera venti di Bora anche forti e con probabili significative raffiche su costa e pianura adiacente, più intense su quella centro-meridionale“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa nella giornata di domani in Veneto.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si spiega: “Venerdì si approfondirà sulla Francia una saccatura atlantica che richiamerà sulla nostra regione correnti sud-occidentali, prima del passaggio della saccatura stessa nella giornata di sabato che porterà una veloce fase di tempo instabile/perturbato, con precipitazioni anche a carattere di temporale, calo termico e rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali in pianura e da nord in quota. Da domenica pressione in deciso aumento per l’espansione di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo, con tempo nuovamente stabile ma temperature ancora basse per il periodo, specie nelle minime. Da lunedì ripresa dei valori termici“.

Oggi sulle zone montane e pedemontane in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con probabilità di precipitazioni in aumento fino a medio-alta (50-75%), con possibilità di qualche rovescio; altrove da sereno o poco nuvoloso a nuvolosità irregolare dal tardo pomeriggio/sera ma con precipitazioni generalmente assenti. Limite della neve sopra i 2000/2200 m. Temperature massime in lieve aumento sulle zone montane; in pianura, stazionarie o in locale diminuzione. Venti in quota tesi dai quadranti occidentali. In pianura venti variabili in intensità e direzione moderati orientali nel pomeriggio, moderati/tesi da sud-ovest in serata.

Domani tempo instabile/perturbato con cielo al mattino caratterizzato da nuvolosità irregolare, più consistente sui settori montani e nord-orientali della pianura, alternata a schiarite anche ampie. Nel corso del pomeriggio tendenza a diminuzione della nuvolosità specie in serata.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) durante le ore centrali ad iniziare dalle zone settentrionali, in estensione al resto del territorio nel corso del pomeriggio. Si tratterà di precipitazioni sparse, con rovesci o temporali soprattutto tra Pedemontana e pianura. Non si escludono locali grandinate di piccole dimensioni. Limite della neve in calo da 2000/2200 m a 1200/1500 m sulle Dolomiti, 1500 m sulle Prealpi. Dal tardo pomeriggio fenomeni in diradamento fino ad esaurimento entro fine giornata.

Temperature: Minime in calo e raggiunte in serata, valori massimi in diminuzione, specie sulle zone montane.

Venti: In quota dai quadranti settentrionali, tesi, a tratti anche forti nel pomeriggio; probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana. In pianura fino a parte della mattinata deboli/moderati dai quadranti occidentali, in seguito venti in rotazione da nord-est e in decisa intensificazione fino a risultare tesi, a tratti anche forti sulla costa, in particolare sui settori centro-meridionali. Attenuazione dei venti dalla serata.

Mare: Da mosso o molto mosso/agitato nel pomeriggio.

Domenica 10 tempo stabile con cielo sereno, aria tersa ed ottima visibilità. Non si esclude qualche locale annuvolamento durante le ore centrali sui settori dolomitici più settentrionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in ulteriore diminuzione con valori che anche sulla Pedemontana potranno risultare prossimi o localmente inferiori a zero. Temperature massime in calo.

Venti: In pianura deboli variabili, sulla costa in prevalenza deboli da sud-est. In quota in prevalenza da nord-ovest in graduale attenuazione fino a moderati.

Mare: Nella notte fino alle prime ore mosso, poi poco mosso.

Lunedì 11 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Temperature in ripresa.

Martedi 12 permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta da ovest e sviluppo di qualche cumulo a ridosso dei rilievi ma senza precipitazioni. Temperature in ulteriore aumento.