Il Meteo in Veneto: forti venti di bora sulla costa e sulla pianura adiacente

MeteoWeb

“Nell’ambito di un rinforzo generale dei venti nella giornata di sabato 16, dal tardo pomeriggio di sabato alle ore centrali di domenica 17 sono previsti venti di bora da tesi a forti sulla costa e sulla pianura adiacente, in particolare sulla costa centro meridionale con raffiche anche intense“: è quanto segnalano gli esperti di Arpav in relazione alla situazione meteo attesa nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Sulla nostra regione dopo un periodo di tempo stabile con temperature sopra la norma, nella giornata di sabato una saccatura d’aria fresca transiterà da nord portando temporanea instabilità e un calo termico; da domenica da sud-ovest si affaccerà nuovamente l’alta pressione, che contrasterà la depressione presente sui Balcani, portando tempo più stabile ma anche decisamente più freddo rispetto agli ultimi giorni“.

Oggi tempo variabile/instabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti cumuliformi, più probabili su zone prealpine e pedemontane. Probabilità di precipitazioni medio-alta tra Prealpi, fascia pedemontana e pianura interna, e probabilità un po’ più bassa altrove; sono attesi rovesci o temporali, da locali a sparsi, con probabilità in attenuazione dalla serata; limite delle eventuali modeste nevicate in abbassamento, fino a circa 1600-2000 m. Temperature diurne in generale calo. Venti in quota da moderati a forti, dai quadranti settentrionali; nelle valli e localmente sulle zone pedemontane saranno probabili rinforzi di Foehn; in pianura si avrà un rinforzo dai quadranti orientali, con venti da moderati a tesi sulle zone costiere e sudorientali, fino a forti dalla serata sulla costa.

Domani cielo in prevalenza da sereno al mattino; dalle ore centrali nubi medio alte in transito e qualche locale annuvolamento sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ulteriore diminuzione, più sensibile in pianura, con valori un po’ inferiori alle medie del periodo.

Venti: In montagna in attenuazione a moderati, a tratti tesi, da nordest, con possibile locale presenza di foehn nelle valli e sulle zone pedemontane. In pianura bora moderata/tesa, a tratti forte sulle zone sudorientali e sulla costa, fino alle ore centrali; dalle ore pomeridiane venti in attenuazione.

Mare: Molto mosso al mattino, poi in attenuazione a poco mosso verso sera.

Lunedì 18 prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo occasionale transito di nuvolosità alta nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, salvo un lieve calo delle massime sulle zone orientali della pianura.

Venti: In montagna in prevalenza moderati/tesi settentrionali. In pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Mare: Inizialmente mosso, poi in attenuazione a poco mosso.

Martedì 19 nuvolosità medio-alta abbastanza diffusa al mattino, e annuvolamenti sui rilievi; probabile attenuazione della nuvolosità con schiarite dal pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime senza particolari variazioni, massime stabili sui rilievi e in lieve aumento in pianura.

Mercoledì 20 giornata instabile e con nuvolosità diffusa e prevalente, salvo qualche locale attenuazione. Saranno probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o locale temporale, a partire al mattino dalle zone occidentali, poi in estensione al resto della regione. Temperature minime in aumento e massime in calo, localmente anche sensibile. Venti moderati da sudest in pianura, fino a tesi sulla costa.