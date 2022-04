Il Meteo in Veneto: piogge in arrivo tra giovedì pomeriggio e venerdì

MeteoWeb

“La circolazione fino a parte di giovedì si fa via via leggermente anticiclonica, mantenendo sul Veneto una situazione abbastanza stabile anche se a tratti con un po’ di nuvolosità. Tra giovedì pomeriggio e parte di venerdì, l’ingresso da sud-ovest di una moderata depressione in transito sul Mediterraneo centrale, porterà più nubi e delle precipitazioni. Tra sabato e domenica un ulteriore nucleo depressionario in approfondimento tra Spagna e Francia si sposterà verso est transitando sul nord Italia, determinando ancora condizioni di tempo instabile/a tratti perturbato sulla regione“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità irregolare con maggiori addensamenti sui rilievi prealpini e settori occidentali della pianura, altrove schiarite anche ampie. Sulle zone montane non si esclude qualche locale debolissima precipitazione, eventualmente con qualche fiocco di neve oltre i 1600-1900m. Temperature massime in calo, specie sulle zone montane. Venti sulle zone montane prevalentemente deboli, dai quadranti nord-occidentali in quota e con direzione variabile nelle valli; in pianura venti dai quadranti orientali da moderati a deboli.

Domani in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo parziali schiarite al mattino sui settori più settentrionali.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti o al più possibili prime deboli precipitazioni sulla pianura meridionale e sud-orientale dalla tarda mattinata. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalla pianura (probabilità medio-alta 50-75%) in progressiva estensione verso i settori montani (probabilità medio-bassa 25-50%) dal tardo pomeriggio/sera. Limite delle nevicate intorno a 1500-1800 m.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in calo o localmente stazionarie in pianura, in aumento sulle zone montane.

Venti: In pianura dai quadranti orientali da deboli a moderati al mattino, moderati/tesi al pomeriggio, specie sulla costa centro-meridionale. In quota moderati/tesi dai quadranti meridionali.

Mare: Nella prima parte della giornata poco mosso, poi da poco mosso a mosso, anche molto mosso nelle ultime ore sui settori costieri meridionali.

Venerdì 22 fino al mattino in prevalenza molto nuvoloso, nel corso del pomeriggio nuvolosità più irregolare specie verso sera con qualche schiarita.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte della mattinata diffuse (probabilità alta 75-100%) con rovesci e temporali, specie su costa e pianura sud-orientale, in seguito tendenza a diradamento delle precipitazioni. Fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio/sera. Limite della neve intorno ai 1400/1700m.

Temperature: In aumento nei valori minimi, massime stazionarie o localmente in aumento in pianura.

Venti: In pianura da nord-est moderati/tesi fino al mattino specie sulla costa e pianura limitrofa, in attenuazione nel corso del pomeriggio. In quota moderati di direzione variabile.

Mare: In prevalenza mosso, anche molto mosso nelle prime ore.

Sabato 23 condizioni di crescente instabilità con cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con ampie schiarite in pianura e maggiori addensamenti sulle zone montane; nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme dapprima sulle zone montane e interne della pianura, in estensione in serata al resto del territorio. Probabili precipitazioni a carattere locale al mattino su zone montane e pedemontane, nel corso del pomeriggio probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) di precipitazioni con rovesci e temporali dapprima sulle zone montane e occidentali con tendenza ad estensione dei fenomeni al resto della pianura verso sera. Limite della neve intorno ai 1700/2000 m. Temperature minime in calo o localmente stazionarie in pianura, massime in aumento. Venti in pianura deboli/moderati di direzione variabile nell’entroterra, sulla costa in prevalenza da sud-est da moderati a tesi nel corso del pomeriggio. In quota venti dai quadranti meridionali in intensificazione.

Domenica 24 condizioni di tempo ancora instabili/perturbate con cielo molto nuvoloso e precipitazioni fino al primo mattino diffuse su zone montane e pedemontane. Nel corso della mattinata crescente instabilità anche sul resto della regione con precipitazioni sparse che interesseranno gran parte del territorio regionale; probabile diradamento/esaurimento delle precipitazioni a fine giornata. Limite della neve intorno ai 1300/1600 m. Temperature minime in calo su zone montane e pedemontane, stazionarie altrove; massime in calo.