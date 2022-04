Il Meteo in Veneto: pressione in aumento da domani

MeteoWeb

“Martedì circolazione ciclonica per la presenza di una depressione con nucleo sull’Europa Centrale; attese varie precipitazioni. Poi pressione in aumento, da giovedì non si verificheranno precipitazioni e temperature non distanti dalla norma“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi pomeriggio in prevalenza nuvoloso e a tratti coperto o a tratti parzialmente nuvoloso; precipitazioni si verificheranno in vari momenti interessando prima o poi tutte le zone, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali e sui monti di nevicate sopra i 1600-1800 m di quota. Di sera tendenza a cessazione delle precipitazioni quasi ovunque e successiva diminuzione della nuvolosità a partire da Veronese e zone limitrofe, dove il cielo arriverà ad essere anche sereno o poco nuvoloso. Le temperature rispetto a lunedì avranno andamento irregolare con differenze anche sensibili; valori sotto la media anche di molto.

Domani in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulla pianura nella prima metà di giornata e sui monti di pomeriggio. Sulla pianura nebbie locali fino all’alba e in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci fino all’alba sulla pianura e di pomeriggio sui monti.

Temperature. In calo di notte e in aumento di giorno con differenze anche sensibili rispetto a martedì e valori non distanti dalla media.

Venti. Deboli/moderati; sulla pianura in prevalenza da nord-est fino al mattino e da sud-est dal pomeriggio, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-ovest.

Mare. Poco mosso fino al mattino e calmo dal pomeriggio.

Giovedì 28 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento, salvo andamenti irregolari sulla pianura di notte; differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.

Venti. Deboli/moderati; sulla pianura in prevalenza da nord-est fino al mattino e con direzione variabile dal pomeriggio, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord nord-est.

Mare. Poco mosso fino al mattino e calmo dal pomeriggio.

Venerdì 29 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura e in aumento sui monti.

Sabato 30 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura e poco o parzialmente nuvoloso sui monti, temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura mentre sui monti in aumento di notte e in calo di giorno.