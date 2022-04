Il Meteo in Veneto: pressione in calo da venerdì, temporali e calo termico nel fine settimana

MeteoWeb

“Una veloce saccatura interessa il centro-sud Italia mercoledì con effetti marginali sul Veneto dove sarà presente della nuvolosità. Seguirà una fase di temporanea alta pressione con tempo in prevalenza stabile, in parte soleggiato con temperature in aumento. Dalle ore centrali di venerdì pressione in nuovo calo per l’avvicinamento da ovest di una perturbazione che transiterà sulla regione tra sabato e le prime ore di domenica, determinando condizioni di tempo instabile/perturbato con precipitazioni anche a carattere di temporale, a tratti diffuse, e calo termico. Domenica avanzerà un promontorio anticiclonico che riporterà tempo stabile“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, salvo sui settori costieri dove la nuvolosità sarà più irregolare alternata a schiarite. Sulle zone montane saranno probabili sporadiche deboli precipitazioni, nevose sopra i 1500/1600 m. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento. Venti in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali; in quota venti inizialmente da sud-ovest, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali.

Domani iniziale residua nuvolosità con cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso, specie sui settori orientali. In seguito in pianura attenuazione della nuvolosità con cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento persistente sui settori nord-orientali; sulle zone montane persistenza di nuvolosità, anche consistente. Fino al primo mattino probabili locali nebbie in pianura.

Precipitazioni: Generalmente assenti o al più a carattere di locale piovasco sulle zone montane.

Temperature: In aumento, salvo stazionarietà dei valori minimi in pianura e in quota.

Venti: In pianura in prevalenza occidentali deboli, a tratti moderati, salvo temporanei rinforzi da sud ovest/sud fino a tesi alla sera su costa e pianura sud-orientale. In quota al mattino moderati nord-occidentali, nel corso del pomeriggio venti in rinforzo da sud-ovest.

Mare: Da poco mosso a mosso in serata.

Venerdì 8 inizialmente sereno o poco nuvoloso, nel corso della mattinata tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo anche molto nuvoloso sui settori montani e centro-orientali della pianura mentre a sud-ovest la nuvolosità sarà più irregolare con schiarite. Fino al primo mattino possibili locali nebbie in pianura.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti, nel corso del pomeriggio crescenti condizioni di instabilità con probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni, anche a carattere di rovescio, sulle zone montane, pedemontane e centro-occidentali della pianura. Altrove precipitazioni generalmente assenti. Limite della neve intorno ai 2200/2400 m.

Temperature: Minime stazionarie, in aumento sui settori meridionali; massime senza notevoli variazioni o in locale aumento, specie sui settori meridionali della pianura.

Venti: In pianura al mattino deboli variabili, nel corso del pomeriggio in rinforzo da sud-ovest fino a risultare moderati, a tratti tesi. In quota venti tesi da ovest/nord-ovest, poi moderati da sud-ovest, in progressiva intensificazione.

Mare: Mosso, a tratti anche molto mosso dal pomeriggio.

Sabato 9 tempo instabile/perturbato con cielo molto nuvoloso/nuvoloso sulle zone montane mentre in pianura inizialmente il cielo sarà poco nuvoloso con nuvolosità che tenderà a crescere dalle ore centrali. Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni a partire dalle zone montane in trasferimento alla pianura nel corso del pomeriggio. Si tratterà di fenomeni a tratti diffusi, anche a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve in calo da 1700/1800 m a 1100/1300 m. Miglioramento a fine giornata con comparsa di schiarite e tendenza ad esaurimento delle precipitazioni a partire dalle zone montane. Temperature in calo. Rinforzi di vento, anche forti, da nord-est su costa e pianura limitrofa, specie nel pomeriggio. In quota venti in rinforzo da nord; possibili episodi di Foehn nelle valli dolomitiche.

Domenica 10 netto miglioramento con nuvolosità in diminuzione fino a cielo in prevalenza sereno con aria tersa ed ottima visibilità. Temperature in calo, salvo in quota dove saranno in ripresa.