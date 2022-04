Il Meteo in Veneto: pressione in deciso aumento, rialzo termico da domani

MeteoWeb

“Da domenica pressione in deciso aumento per l’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, con tempo nuovamente stabile ma temperature inizialmente ancora basse per il periodo, specie nelle minime. Da lunedì ripresa dei valori termici con massime che raggiungeranno valori anche superiori alla media del periodo. Da mercoledì maggiore presenza di nuvolosità determinata dall’avvezione in quota di aria più umida dai quadranti meridionali“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per annuvolamenti sui rilievi e passaggi di nubi alte dalla serata, aria tersa ed ottima visibilità. Temperature in diminuzione. Venti in pianura deboli variabili, sulla costa in prevalenza da sud-est deboli, a tratti moderati. In quota venti moderati da nord-ovest.

Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per passaggi di nubi alte.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ripresa in entrambi i valori.

Venti: In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, a tratti moderati sulla costa durante le ore centrali. In quota da tesi a moderati da nord-ovest/ovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Martedì 12 permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sviluppo di qualche cumulo a ridosso dei rilievi durante dalle ore centrali. Non si escludono foschie o locali nebbie in pianura durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ulteriore aumento.

Venti: In pianura deboli variabili nell’entroterra, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli occidentali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Mercoledì 13 tempo stabile ma con cielo a tratti parzialmente nuvoloso per nubi alte e per annuvolamenti cumuliformi sui rilievi durante le ore centrali. Durante le ore più fredde probabili foschie e locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle prealpino. Temperature minime in ulteriore aumento, massime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento sulle zone montane. Venti in pianura deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali. In quota deboli dai quadranti meridionali.

Giovedì 14 parzialmente nuvoloso, specie in pianura, per tratti di nuvolosità medio-alta. Durante le ore più fredde probabili foschie e locali nebbie in pianura. Temperature minime in calo in pianura, stazionarie sulle zone montane; massime in ulteriore aumento. Venti a regime di brezza sulla costa. In quota venti deboli dai quadranti meridionali.