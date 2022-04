Il Meteo in Veneto: variabilità primaverile nei prossimi giorni, sabato possibili piogge

MeteoWeb

“Almeno fino a sabato afflussi d’aria dai quadranti occidentali senza nette e persistenti caratteristiche cicloniche o anticicloniche; attese condizioni meteorologiche piuttosto mutevoli in modo anche repentino, come tipico della primavera, senza precipitazioni fino a mercoledì mattina e poi con precipitazioni più probabili sabato“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su Trevigiano e zone limitrofe a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a lunedì e prossime alla norma.

Domani nella prima metà di giornata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su Trevigiano e zone limitrofe alternanza di nuvole e rasserenamenti; sulla pianura nebbie locali fino all’alba e in dissolvimento di mattina. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso più probabilmente su rilievi e zone limitrofe.

Precipitazioni: Sulla pianura assenti. Sulle Prealpi probabilità bassa (5-25%) per piovaschi locali verso sera. Sulle Dolomiti probabilità medio-bassa (25-50%), attese verso sera in modo sparso con accumuli modesti e quota neve attorno ai 1400/1500 m.

Temperature: In aumento eccezion fatta per le ore pomeridiane, quando avranno andamento irregolare; differenze anche sensibili rispetto a martedì, valori non distanti dalla norma.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura proverranno da sud-est ma fino al mattino saranno in prevalenza da nord-est. Nelle valli con direzione variabile. In alta montagna da ovest.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Giovedì 7 alternanza di nuvole e rasserenamenti, sulla pianura nebbie locali fino all’alba e in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Sulla pianura andando da ovest a est probabilità da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%) per piovaschi da locali a sparsi nella prima metà di giornata. Sui monti probabilità bassa (25-50%), attese dal pomeriggio in modo locale con accumuli modesti e quota neve attorno ai 2000 m.

Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a mercoledì.

Venti: Sulla pianura in prevalenza moderati ma a tratti deboli e a tratti tesi, proverranno da sud-ovest, ma andando verso nord-est tenderanno ad assumere direzione variabile. Sui monti deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da ovest in quota.

Mare: Mosso.

Venerdì 8 parzialmente nuvoloso o nuvoloso, dal pomeriggio precipitazioni più probabilmente su rilievi e zone limitrofe con quota neve attorno ai 2000 m, temperature con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno.

Sabato 9 alternanza di nuvole e rasserenamenti, attese varie precipitazioni più probabilmente di pomeriggio con quota neve in calo fino anche a 1000 m, temperature con andamento irregolare sulla pianura e in calo sui monti.