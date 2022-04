Il Meteo in Veneto: stabilità e temperature sopra la norma fino a domani

MeteoWeb

“Sulla nostra regione all’inizio la situazione è stabile e le temperature sono sopra la norma per un promontorio anticiclonico che si protende da sud-est, sabato una saccatura d’aria fresca transiterà da nord portando un po’ d’instabilità ed un calo termico, poi da sud-ovest si affaccerà un altro promontorio che di nuovo farà significativamente prevalere gli spazi di sereno“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso.

Domani cielo sulle zone pianeggianti in prevalenza da sereno a poco nuvoloso, in montagna da poco a parzialmente nuvoloso con spazi di sereno inizialmente anche ampi ma seguiti nelle ore pomeridiane da alcuni addensamenti; nelle ore più fredde, possibili foschie o locali nebbie in pianura e in qualche valle prealpina.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti; dalle ore centrali la probabilità aumenterà fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane, bassa (5-25%) su quelle pedemontane e nulla o molto bassa (0-5%) altrove, per modesti fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio.

Temperature: Minime perlopiù in aumento, moderato in montagna e lieve in pianura, salvo locali leggere controtendenze sulla costa; le massime in pianura saranno stazionarie o un po’ in diminuzione, in montagna subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota da deboli a temporaneamente moderati, perlopiù dai quadranti nord-occidentali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Sabato 16 variabilità, probabilmente con spazi di sereno prevalenti su Dolomiti e bassa pianura, un po’ più nubi altrove.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) tra Prealpi e pianura interna, medio-bassa (25-50%) altrove; sono attesi a tratti fenomeni sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale; limite delle eventuali modeste nevicate in abbassamento, fino a circa 1600-1900 m.

Temperature: Le minime subiranno sulle zone montane una diminuzione, su quelle pedemontane contenute variazioni di carattere locale, altrove un moderato aumento; massime sulle zone costiere stazionarie o in leggero aumento, altrove in calo specie in montagna.

Venti: In quota da moderati a tesi, dai quadranti settentrionali; nelle valli in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con probabili episodi di Foehn specie nella seconda parte della giornata sulle zone dolomitiche; in pianura perlopiù dai quadranti orientali, da moderati a tesi sulle zone costiere, deboli o a tratti localmente moderati sull’entroterra.

Mare: Nelle prime ore da quasi calmo a poco mosso, poi da mosso a molto mosso.

Domenica 17 cielo in prevalenza da poco nuvoloso a sereno, salvo qualche temporaneo modesto addensamento; le temperature diminuiranno, salvo stazionarietà della massime in quota.

Lunedì 18 un po’ di nubi perlopiù di scarsa consistenza e in genere senza precipitazioni, a fronte di ampi spazi di sereno; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le massime prevarranno lievi aumenti a sud-ovest e leggere diminuzioni a nord-est.