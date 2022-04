Il Meteo in Veneto: temporanea instabilità e calo termico tra oggi e domani

MeteoWeb

“Sulla nostra regione dopo un periodo di tempo stabile con temperature sopra la norma, tra venerdì e sabato una saccatura d’aria fresca transiterà da nord portando temporanea instabilità e un calo termico; da domenica da sud-ovest si affaccerà nuovamente l’alta pressione, che contrasterà la depressione presente sui Balcani, portando tempo più stabile ma anche decisamente più freddo rispetto agli ultimi giorni“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi culle zone pianeggianti cielo in prevalenza poco nuvoloso, in montagna parzialmente nuvoloso, con annuvolamenti via via più probabili. Probabilità di precipitazioni in aumento fino a 30-50% sulle zone montane, 10-20% su quelle pedemontane e pressoché nulla altrove, per brevi piovaschi o rovesci.

Domani tempo variabile, abbastanza soleggiato ma con parziali annuvolamenti cumuliformi specie nelle ore centrali e pomeridiane, più probabili su zone prealpine, pedemontane e pianura occidentale.

Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%) tra Prealpi, fascia pedemontana e pianura interna, e probabilità bassa (20-30%) altrove; sono attesi rovesci o temporali, da locali a sparsi, più probabili nelle ore centrali e pomeridiane; limite delle eventuali modeste nevicate in abbassamento, fino a circa 1600-2000 m.

Temperature: Valori in generale calo in montagna; in pianura minime in aumento e massime in calo.

Venti: In quota da moderati a forti, dai quadranti settentrionali; nelle valli in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con probabili rinforzi di Foehn specie nella seconda parte della giornata sulle zone dolomitiche; in pianura dai quadranti orientali, da moderati a tesi sulle zone costiere e sudorientali, fino a forti in serata sulla costa, da deboli a moderati altrove; possibili locali raffiche in occasione di temporali.

Mare: Nelle prime ore poco mosso, poi da mosso a molto mosso verso sera.

Domenica 17 cielo in prevalenza da sereno al mattino a poco nuvoloso per qualche temporaneo modesto annuvolamento dalle ore centrali, più che altro sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ulteriore contenuta diminuzione, con valori un po’ inferiori alle medie del periodo.

Venti: In montagna in attenuazione a moderati, a tratti tesi, da nordest, con possibile locale presenza di foehn nelle valli. In pianura bora moderata, tesa, a tratti forte, sulle zone orientali, fino al mattino; dalle ore centrali venti in attenuazione.

Mare: Molto mosso al mattino, poi in attenuazione a poco mosso dal pomeriggio/sera.

Lunedì 18 prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale annuvolamento; probabile aumento della nuvolosità nel pomeriggio/sera specie sulle zone centro-orientali. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, e un lieve calo delle massime sulle zone orientali.

Martedì 19 probabile presenza di nuvolosità diffusa specie al mattino, poi in attenuazione dal pomeriggio. Precipitazioni poco probabili, eventualmente di modesta entità e perlopiù limitate alle zone montane e orientali. Temperature in generale lieve calo salvo minime in contenuto aumento sulle Dolomiti.