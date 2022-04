Ucraina, il Pentagono non conferma le atrocità di Bucha | FOTO

MeteoWeb

L’esercito americano non è in grado di confermare in modo indipendente i resoconti ucraini delle atrocità commesse dalle forze russe contro i civili nella città di Bucha, ma non ha nemmeno motivo di contestare i resoconti, ha affermato un alto funzionario della difesa statunitense, come riferisce l’agenzia di stampa Reuters citando il Pentagono.

Ciò significa che le immagini viste fino a questo momento sono quelle diffuse dall’esercito ucraino e, sebbene gli USA non abbiano prove autonome, non hanno nemmeno ragione di credere che non si tratti di notizie reali.

“Stiamo vedendo le stesse immagini che vedete tutti. Non abbiamo alcun motivo per confutare le affermazioni ucraine su queste atrocità – chiaramente, profondamente preoccupanti“, ha detto il funzionario, parlando in condizione di anonimato. “Il Pentagono non può confermarlo in modo indipendente e da solo, ma non siamo nemmeno nella posizione di confutare tali affermazioni“. Il Cremlino, ovviamente, ha negato le accuse relative all’omicidio di civili nella città.