Il Planetario di Roma riapre il 22 aprile, dopo 7 anni dalla chiusura

MeteoWeb

E’ in programma venerdì 22 aprile la riapertura del Planetario e Museo Astronomico di Roma.

Il Planetario, che si trova all’interno del Museo della Civiltà Romana, riapre quindi le sue porte ai cittadini dopo 7 anni dalla chiusura, avvenuta per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

Oltre agli interventi di manutenzione, il Planetario è stato rinnovato, ed è stato dotato di nuove tecnologie all’avanguardia come, ad esempio, un database aggiornabile in tempo reale.

Il nuovo Planetario, grazie a un sistema di videoproiettori ad altissimo contrasto, con risoluzione 4K, può ricostruire con estremo realismo la superficie di Terra, Luna e Marte, fino ai luoghi più lontani dell’universo.