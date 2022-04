Spazio: il vettore Vega C scelto da UE ed ESA per il lancio del satellite Sentinel 1C

MeteoWeb

Arianespace ha ottenuto un contratto di lancio dall’ESA per conto della Commissione europea, per lanciare Sentinel-1C nella prima metà del 2023 su Vega C. Il satellite, che pesa circa 2,3 tonnellate, sarà collocato in un’orbita eliosincrona con un’altitudine di circa 690 km.

Prima del satellite Sentinel-1C, sia Sentinel-1A sia -1B sono stati precedentemente lanciati da Arianespace rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Sentinel-1C completerà la capacità iniziale offerta dai due satelliti precedenti per offrire una risposta completa alla necessità di monitoraggio ambientale e di sicurezza attraverso sistemi radar spaziali.

I satelliti Sentinel fanno parte del programma Copernicus progettato per dare all’Europa un accesso continuo, indipendente e affidabile ai dati di osservazione della Terra.

“Ancora una volta, siamo molto orgogliosi di questo nuovo contratto di lancio per la Commissione Europea e l’Agenzia Spaziale Europea che sottolinea la nostra partnership di lunga data per il successo di Copernicus“, ha detto Stéphane Israël, CEO di Arianespace. “Per Arianespace, questo contratto è un ulteriore segno della rinnovata fiducia nel sistema Vega e dell’impegno delle istituzioni europee per un accesso autonomo allo spazio“.

Il programma Copernicus comprende attualmente sei famiglie operative di satelliti: Sentinel-1 per proseguire l’osservazione radar iniziata con le precedenti missioni ERS ed Envisat; Sentinel-2 e Sentinel-3 che sono dedicate all’osservazione a varie larghezze di banda della Terra e dei suoi oceani; Sentinel-4 e Sentinel-5 per missioni di meteorologia e climatologia con particolare attenzione allo studio della composizione dell’atmosfera terrestre; e Sentinel-6, dedicata all’altimetria oceanografica. Le successive famiglie di missioni Sentinel, da Sentinel-7 a Sentinel-12, completeranno poi l’attuale costellazione.

Il lanciatore Vega C, costruito da Avio (Colleferro, Italia) come prime contractor, è stato specificamente aggiornato per lanciare satelliti radar della classe di Sentinel 1C ed è perfettamente adatto a servire il mercato dell’osservazione della Terra. Grazie alle sue prestazioni e alla sua versatilità. Con Vega C e Ariane 6 Arianespace offre ora ai clienti le migliori soluzioni possibili per mettere in orbita ogni tipo di carico utile per ogni tipo di applicazione.