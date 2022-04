Imbarcazione carica di diesel naufraga alle Galapagos

MeteoWeb

Un’imbarcazione che trasportava diesel è naufragata nelle isole ecuadoriane di Galapagos. Petroecuador ha riferito che la nave di proprietà privata Albatroz si è capovolta sull’isola di Santa Cruz, a Puerto Ayora, trasportando diesel. Secondo la compagnia petrolifera, l’Autorità portuale, insieme al Parco Nazionale delle Galapagos, ha chiesto aiuto alla compagnia statale.

Petroecuador ha riferito di aver attivato un piano di emergenza e consegnato due sezioni di barriere di contenimento per circondare la nave e mitigare gli effetti del naufragio. In via preventiva, Petroecuador e Capitaneria di porto hanno ordinato di effettuare un ulteriore controllo su tutte le navi che giungono a rifornire di carburante. I quattro membri dell’equipaggio della nave Albatroz sono vivi e sono in cura, ha assicurato la compagnia petrolifera statale.