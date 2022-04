Immagine EO della Settimana: Giornata della Terra

Ogni anno, il 22 aprile, le persone di tutto il pianeta uniscono le proprie forze per sensibilizzare sul tema del deterioramento della qualità dell’ambiente, sugli effetti innegabili del cambiamento climatico e sull’importanza di proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. In ESA – si legge in una nota – celebriamo ogni giorno la Giornata della Terra. Questa settimana, questa spettacolare immagine della Terra è offerta dalla serie di missioni Meteosat Seconda Generazione.

Grazie ai satelliti in orbita, possiamo comprendere le complessità del sistema Terra e possiamo rispondere a domande su come i processi naturali stanno cambiando a causa della pressione dovuta quotidiana all’attività umana. I satelliti forniscono informazioni essenziali per le applicazioni quotidiane, migliorando le pratiche agricole, per aiutare i soccorsi in caso di disastri e – grazie alle informazioni serie Meteosat – fornire dati cruciali per le previsioni meteorologiche.

Dal momento che forti tempeste e condizioni meteo estreme rappresentano un rischio significativo e crescente per la società, i satelliti Meteosat forniscono immagini dettagliate e complete del disco terrestre sopra Europa e Africa ogni 15 minuti, e immagini a rapida scansione sull’Europa ogni 5 minuti. Queste immagini sono cruciali per il ‘nowcasting’, che riguardano il rilevamento rapido di condizioni meteorologiche ad alto impatto e la previsione della loro evoluzione entro qualche ora, a supporto della sicurezza della vita e dei beni materiali. Queste vengono utilizzate anche per le previsioni meteo e per il monitoraggio del clima osservazioni. Dal 1977, le missioni Meteosat genera un flusso di dati continui per le previsioni meteorologiche e, verso la fine di quest’anno entreremo presto in una nuova era del clima e delle condizioni meteo con Meteosat Terza Generazione (MTG ). La terza generazione non solo garantirà la continuità dei dati per le previsioni meteorologiche, ma offrirà un miglioramento significativo delle attuali capacità di acquisizione di immagini, una capacità completamente nuova di rilevamento nell’infrarosso e di immagini in tempo reale dei fulmini per il rilevamento precoce di forti tempeste mentre si muove. Due tipologie di satellite sono in fase di sviluppo per la missione MTG complessiva: il Satellite per Immagini (MTG-I) e il Sounding Satellite (satellite a scandaglio, MTG-S). MTG-I1 si trova attualmente presso gli stabilimenti di Thales Alenia Space a Cannes, in Francia, dove è in corso un’ campagna di test per garantire la sopravvivenza del satellite ai rigori del lancio e all’ambiente ostile dello spazio.