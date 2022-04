Immatricolazioni auto: crollo del mercato in Italia a marzo

MeteoWeb

Vero e proprio crollo per il mercato italiano dell’auto a marzo, in attesa degli incentivi. Le immatricolazioni, infatti, sono state 119.497, con un calo del 29,7% su marzo 2021 quando le vendite erano già state penalizzate dalla pandemia. Se il confronto si fa con lo stesso mese del 2019 la flessione è addirittura del 38,5%.

Il totale dei primi tre mesi dell’anno si ferma a 338.258, il 24,37% in meno dell’analogo periodo dell’anno scorso.

“Non ci sono più aggettivi per descrivere il disastro del mercato auto”, commenta il Presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano, che, alla luce dei dati attuali, stima per l’intero anno “un volume di 1.127.527 immatricolazioni, livello molto vicino a quello del 1967″.

Per incoraggiare la vendita di veicoli elettrici, ibridi e con motore termico meno inquinante, gli incentivi dovrebbero arrivare con il Dpcm atteso all’inizio della prossima settimana, con 650 milioni di euro all’anno fino al 2024. “Gli annunci e la conseguente aspettativa degli incentivi stanno di fatto paralizzando il mercato ormai da mesi e, se il Governo non provvede a emanare con urgenza il decreto attuativo che li rende fruibili, si rischia di aggravare e prolungare ulteriormente la crisi delle immatricolazioni”, afferma Michele Crisci, presidente dell’Unrae, che ribadisce anche “la necessità di estendere i tempi di consegna dei veicoli prenotati o già acquistati“.

L’Anfia chiede che le misure del governo a sostegno della domanda non escludano le vetture intestate alle società perché sarebbe “una forte limitazione, trattandosi di un canale di vendita in grado di dare un contributo importante alla diffusione della mobilità elettrica“. Pesante il calo anche per Stellantis che ha venduto a marzo 43.293 auto, il 36,6% in meno dello stesso mese del 2021, registrando una quota del 36,2% a fronte del 40,2%.

Continuano le buone prestazioni di Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride. Nei primi tre mesi dell’anno le immatricolazioni del gruppo sono state 123.768, in calo del 31,2% rispetto all’analogo periodo del 2021. La quota è in calo dal 40,2% al 36,2%.