Gli impianti di microchip che permettono di pagare con la mano

MeteoWeb

Patrick Paumen, guardia di sicurezza dei Paesi Bassi, 37 anni, suscita scalpore ogni volta che paga qualcosa in un negozio o in un ristorante perché gli basta avvicinare la mano sinistra al lettore di carte contactless per eseguire un pagamento. Paumen è in grado di pagare usando la sua mano perché nel 2019 gli è stato iniettato un microchip di pagamento contactless sotto la pelle. “La procedura fa male quanto qualcuno che ti pizzica la pelle”, afferma Paumen.

Un microchip è stato impiantato per la prima volta in un essere umano nel 1998, ma è solo nell’ultimo decennio che la tecnologia è diventata disponibile in commercio. L’azienda anglo-polacca Walletmor afferma che l’anno scorso è diventata la prima azienda a metterli in vendita. “L’impianto può essere utilizzato per pagare un drink sulla spiaggia di Rio, un caffè a New York, un taglio di capelli a Parigi o al negozio di alimentari locale. Può essere utilizzato ovunque siano accettati pagamenti contactless”, afferma il fondatore e amministratore delegato Wojtek Paprota.

Il chip di Walletmor, che pesa meno di un grammo ed è poco più grande di un chicco di riso, è composto da un minuscolo microchip e un’antenna racchiusa in un biopolimero, un materiale di origine naturale, simile alla plastica. Paprota aggiunge che è completamente sicuro, ha l’approvazione normativa, funziona subito dopo essere stato impiantato e rimarrà saldamente al suo posto. Inoltre non richiede una batteria o altra fonte di alimentazione. L’azienda afferma di aver venduto più di 500 chip.

La tecnologia utilizzata da Walletmor è la comunicazione near-field o NFC, il sistema di pagamento contactless negli smartphone. Altri impianti di pagamento si basano sull’identificazione a radiofrequenza (RFID), che è la tecnologia simile che si trova tipicamente nelle carte di credito e di debito contactless fisiche.

Per molti di noi, l’idea di avere un simile chip impiantato nel corpo è spaventosa, ma un sondaggio del 2021 su oltre 4.000 persone nel Regno Unito e nell’Unione Europea ha rilevato che il 51% prenderebbe in considerazione l’idea. Tuttavia, senza fornire percentuali, il rapporto ha aggiunto che “l’invasività e i problemi di sicurezza sono rimasti una delle principali preoccupazioni” per gli intervistati.

Paumen afferma di non avere nessuna di queste preoccupazioni. “Gli impianti di chip contengono lo stesso tipo di tecnologia che le persone utilizzano quotidianamente. Dai telecomandi per aprire le porte, carte di trasporto pubblico come la London Oyster card o carte bancarie con funzione di pagamento contactless. La distanza di lettura è limitata dalla piccola bobina dell’antenna all’interno dell’impianto. L’impianto deve trovarsi all’interno del campo elettromagnetico di un lettore RFID compatibile. Solo quando c’è un accoppiamento magnetico tra il lettore e il transponder, l’impianto può essere letto”, spiega Paumen.

L’uomo aggiunge che non è preoccupato del fatto che la sua posizione possa essere rintracciata: “i chip RFID vengono utilizzati negli animali domestici per identificarli quando si perdono. Ma non è possibile localizzarli utilizzando un impianto di chip RFID: l’animale domestico scomparso deve essere trovato fisicamente. Quindi l’intero corpo viene scansionato fino a quando l’impianto del chip RFID non viene trovato e letto”.

Tuttavia, il problema con tali chip (ed è ciò che causa preoccupazione) è se in futuro diventeranno sempre più avanzati e pieni di dati privati ​​​​di una persona. E, a sua volta, se queste informazioni sono sicure e se una persona potrebbe effettivamente essere rintracciata. Theodora Lau, esperta di tecnologia finanziaria, afferma che i chip di pagamento impiantati sono solo “un’estensione dell’Internet delle cose“, ossia un altro nuovo modo di connettere e scambiare dati. Eppure, mentre afferma che molte persone sono aperte all’idea poiché renderebbe il pagamento delle cose più rapido e semplice, il vantaggio deve essere soppesato con i rischi. Soprattutto quando i chip incorporati trasportano più informazioni personali. “Quanto siamo disposti a pagare, per la comodità? Dove tracciamo il confine quando si tratta di privacy e sicurezza? Chi proteggerà le infrastrutture critiche e gli esseri umani che ne fanno parte?”, si chiede.

Anche Nada Kakabadse, Professoressa di politica, governance ed etica presso la Henley Business School della Reading University, è cauta riguardo al futuro dei chip incorporati più avanzati. “C’è un lato oscuro nella tecnologia che ha un potenziale di abuso. A coloro che non amano la libertà individuale, apre nuove prospettive seducenti per il controllo, la manipolazione e l’oppressione. E chi possiede i dati? Chi ha accesso ai dati? È etico chippare le persone come facciamo con gli animali domestici?“, si chiede Kakabadse. Il risultato, avverte, potrebbe essere “la perdita di potere di molti a beneficio di pochi”.

Paumen si descrive come un “biohacker“, ossia qualcuno che mette pezzi di tecnologia nel suo corpo per cercare di migliorare le sue prestazioni. Ha 32 impianti in totale, inclusi chip per aprire le porte e calamite incorporate. “La tecnologia continua a evolversi, quindi continuo a collezionarne di più. I miei impianti aumentano il mio corpo. Non vorrei vivere senza di loro. Ci saranno sempre persone che non vorranno modificare il proprio corpo. Dovremmo rispettarlo e loro dovrebbero rispettarci come biohacker”, conclude Paumen.