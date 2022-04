Clima e ghiacciai: in Valle d’Aosta “in pochi anni perderemo interi km² di copertura glaciale e aumenterà il rischio alluvioni”

MeteoWeb

In Valle d’Aosta “nel giro di pochi anni si perderanno interi chilometri quadrati di copertura glaciale anche in quote molto alte. Cosa succederà ai torrenti? Ci sarà un forte problema di approvvigionamento non solo per l’arco alpino, ma anche per la Pianura Padana perché dipende da esso“: è quanto ha affermato Igor Rubbo, direttore generale di Arpa Valle d’Aosta, in audizione alla Commissione Territorio del Senato sullo scioglimento dei ghiacciai alpini. “Si ridurrà non solo la quantità di acqua ma anche la finestra temporale in cui l’approvvigionamento alpino risulta utile. Anche per gli usi primari, come l’acqua potabile o gli usi pastorali“. “Un rischio che coinvolgerà non solo le aree agricole, ma anche i grandi centri abitati, che sono grandi utilizzatori di acqua,” ha evidenziato Rubbo. Lo scioglimento dei ghiacciai valdostani ha un impatto forte anche sul rischio di alluvioni: “Per quanto riguarda le alluvioni il rischio non diminuirà. Anzi, aumenterà il numero di giorni in allerta gialla e arancione di 3-4 volte, di allerta rossa 2-3 volte“.

Il direttore generale di Arpa Valle d’Aosta si è soffermato anche sul settore idroelettrico. “Se manca la riserva di neve o di ghiaccio diminuisce anche la possibilità di ricavare energia. In un contesto di crisi energetica come quello attuale, il rapido scioglimento dei ghiacciai crea problemi di autonomia sia regionale (il 99% della corrente prodotta in Valle d’Aosta arriva dall’idroelettrico), sia per chi vive ma in Pianura Padana“.

Durante al medesima audizione sullo scioglimento dei ghiacciai alpini, Jean Pierre Fosson, segretario generale della Fondazione Montagna sicura, ha evidenziato che “ogni anno perdiamo una superficie di ghiacciai pari al centro della città di Aosta“. In Valle d’Aosta, ha proseguito Fosson, “il 3,5 % del territorio è ricoperto da ghiacciai, ma venti anni fa avremmo detto il 5%“: nel 1999 i ghiacciai erano 216 e coprivano una superficie di 154 km quadrati, nel 2019 erano 175 per una superficie di 120 km quadrati. A livello nazionale “nel 1956 sulle Alpi italiane c’erano 1397 ghiacciai che ricoprivano 608 km quadrati. Di questi 531 erano in Valle d’Aosta, 305 in Lombardia e 560 nel Triveneto. Nel 2015 erano 903 ghiacciai per un’estensione di 369 km quadrati. Una riduzione del 40% in 50 anni,” ha concluso Fosson.