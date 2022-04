Incendi Piemonte, bruciano i boschi Caraglio: vigili fuoco al lavoro tutta la notte

MeteoWeb

Gli uomini dei vigili del fuoco sono impegnati ormai da ieri in provincia di Cuneo per un incendio boschivo, alimentato dal vento, che sta interessando una zona impervia del comune di Caraglio. Nella notte quattro squadre hanno operato per limitare l’avanzare delle fiamme e da stamattina viene impiegato nelle operazioni di spegnimento anche un velivolo Canadair della flotta aerea Nazionale. Per mappare le aree percorse dal rogo e indirizzare le squadre sui focolai attivi, sono stati impiegati anche i droni.