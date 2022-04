Incendi: in fiamme il sottobosco del Brallo nell’Oltrepò Pavese

MeteoWeb

Più di un ettaro di sottobosco nel comune di Brallo di Pregola (Pavia), nella zona montana dell’Oltrepò Pavese, è andato in fumo oggi a causa di un incendio divampato a partire dalle prime ore dell’alba. L’area avvolta dalle fiamme è stata quella che costeggia la strada provinciale diretta verso il monte Penice, all’altezza del bivio per Ceci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varzi (Pavia), Voghera (Pavia) e il gruppo antincendio della Comunità Montana. Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono protratte per quasi tutta la giornata. Il vento e la siccità hanno alimentato l’incendio, le cui cause devono ancora essere accertate.