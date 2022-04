USA, caldo e forti venti alimentano gli incendi: le fiamme avanzano in Arizona e New Mexico | FOTO

MeteoWeb

Vasti incendi alimentati da alte temperature e vento forte divampano in Arizona e in New Mexico. I vigili del fuoco, che lavorano ininterrottamente per impedire alle fiamme di raggiungere le case in Arizona, sono stati aiutati da rovesci sparsi e temperature più fresche all’inizio della giornata, ma le condizioni meteo favorevoli non sono durato molto.

Secondo il National Interagency Fire Center, dozzine di grandi incendi si stanno registrando negli USA: 6 sono segnalati in nel New Mexico e 3 in Arizona, escludendo i nuovi roghi segnalati venerdì con il peggioramento delle condizioni meteo.

“Con le condizioni asciutte, le alte temperature, i venti estremi e la capacità di spegnimento limitata, il fuoco sta avanzando molto rapidamente ed è obbligatorio che i residenti rispettino gli ordini di evacuazione,” hanno affermato le autorità.