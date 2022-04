Incendi Liguria: ancora fiamme nello spezzino

MeteoWeb

Proseguono i roghi nel Nord Italia. Un altro vasto incendio è divampato nei boschi di Bergassana, nel comune di Sesta Godano (La Spezia). Diversi ettari di pini sono andati distrutti. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco di Brugnato e i volontari dell’antincendio boschivo. Il rogo si trova a circa 500 metri dall’abitato e al momento non ci sono rischi, ma le operazioni di spegnimento sono complicate dal forte vento. Rimossi alcuni mezzi di Terna impiegati per un lavoro su una linea di alta tensione dell’area per evitare che venissero coinvolti nella rogo.