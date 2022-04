Incendi Piemonte: in fiamme i boschi della Valchiusella, torna a bruciare l’alta Valle Cervo

MeteoWeb

Divampano gli incendi nei boschi della Valchiusella, nel Torinese. Vigili del fuoco e volontari antincendi boschivi sono a lavoro per bloccare le fiamme su due fronti nel territorio di Rueglio, uno nei pressi del torrente Chiusella e l’altro sulla cima Bossola.

L’incendio avanza rapidamente a causa del forte vento ma i vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme raggiungessero centri abitati e baite. I roghi potrebbero essere di natura dolosa. Il Comune di Rueglio ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale (Coc) “al fine di assicurare il supporto necessario a tutte le squadre di soccorso impegnate sul campo“.

Il rogo in Valchiusella si è esteso anche al territorio di Issiglio. Oltre alle squadre a terra, sono in azione un Canadair e un elicottero Erickson della flotta nazionale dei Vigili del Fuoco che continuano a effettuare sganci d’acqua. Utilizzati anche droni per monitorare le zone più impervie e mappare lo scenario.

In provincia di Biella torna a bruciare l’alta Valle Cervo. Nella notte il fuoco ha ripreso vigore, favorito dal vento, colpendo nuovamente l’area tra i boschi di Riabella e la galleria di Rosazza, già colpita ieri. Sul posto le squadre AIB: la zona è’ particolarmente impervia e scoscesa. E’ atteso l’arrivo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Grande preoccupazione tra i residenti.