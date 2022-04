Vasto incendio nel Varesotto: case evacuate ad Angera | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Notte di fuoco nel Varesotto, a causa di un vasto incendio che sta devastando i boschi del Monte San Quirico, ad Angera (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Sono oltre otto gli ettari di area boschiva avvolti dalle fiamme, che stanno minacciando anche delle abitazioni. Il pericolo ha reso necessaria l’evacuazione di alcune case. Fortunatamente al momento non si registrano feriti.

Sul posto stanno operando tre squadre di Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Ispra, Laveno e Tradate (Varese), con cinque automezzi. Gli operatori sono a protezione di una chiesa e di alcune abitazioni.