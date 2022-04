Incendio boschivo nel Vicentino: di nuovo in fiamme il comprensorio del Tretto

MeteoWeb

Di nuovo fiamme nel comprensorio del Tretto, in Veneto, dopo i due incendi avvenuti circa un mese fa. Dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 aprile, infatti, un nuovo incendio boschivo sta interessando la zona sopra Schio (Vicenza), tra le località Sant’Ulderico e San Rocco. Attorno alle 18 sono scattate diverse segnalazioni dopo l’avvistamento di tre focolai, distanziati tra loro da alcune centinaia di metri, particolare che fa sospettare un gesto doloso. Indagini in corso, da parte di Vigili del Fuoco e Carabinieri, per risalire alle cause dei roghi.

Sul posto, sono intervenute alcune squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Schio, oltre ai volontari della Protezione Civile. In serata il fumo era visibile da tutti comuni dell’Alto Vicentino.