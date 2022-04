Catastrofico incendio a Hargeisa: immagini infernali dalla capitale del Somaliland | FOTO

MeteoWeb

I residenti di Hargeisa, capitale dello Stato autoproclamato del Somaliland, si sono svegliati con scene di devastazione dopo che un enorme incendio ha colpito il mercato principale durante la notte. L’incendio ha distrutto centinaia di attività commerciali nell’area densamente affollata del mercato mentre i Vigili del Fuoco hanno lottato per contrastare le fiamme. Le immagini della gallery scorrevole in alto sono infernali ma sembra che non sia stata registrata nessuna vittima, anche se 28 persone sono rimaste ferite.

L’incendio è scoppiato intorno alle 20:00 di venerdì e solo sabato mattina è stato tenuto sotto controllo, riferisce l’agenzia di stampa Efe. La causa del devastante rogo non è ancora nota.

“La città non ha mai assistito a una calamità così massiccia“, ha detto ai giornalisti il ​​sindaco della città, Abdikarim Ahmed Moge. “Questo posto era il centro economico di Hargeisa e anche se i Vigili del Fuoco hanno fatto del loro meglio per contenere l’incendio, il mercato è stato distrutto“, ha aggiunto.

L’incendio è una battuta d’arresto per la città di 1,2 milioni di persone, capitale della non riconosciuta Repubblica del Somaliland. Il Somaliland, che si è staccato dalla Somalia poco più di 30 anni fa, è sfuggito a gran parte del caos e della violenza che affliggono il suo vicino.