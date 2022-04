Incendi Liguria, rogo a Punta Manara: origine da una grigliata

MeteoWeb

Due volontari dell’incendio boschivo e la Forestale sono impegnati a spegnere un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio a Punta Manara tra Sestri Levante e Riva Trigoso una delle mete più frequentate della zona, soprattutto in giorni come questo di Pasquetta. Secondo quanto appreso, non si esclude che l’incendio abbia avuto origine da una grigliata ai bordi del parco che ha scatenato le fiamme le quali hanno avvolto lecci, pini secolari e macchia mediterranea. Il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio ha chiesto l’intervento dei mezzi aerei e di squadre di volontari per tentare di circoscrivere le fiamme.