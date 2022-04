Incidente in funivia in India: decine di turisti in aria per ore, tre morti | FOTO & VIDEO

MeteoWeb

Un incidente in funivia in un luogo di pellegrinaggio indiano ha ucciso almeno tre persone e ne ha lasciate dozzine penzolanti a mezz’aria, come hanno riferito i funzionari oggi. Sul luogo sono intervenuti in soccorso elicotteri dell’aviazione. Sono circa 48 le persone che stavano viaggiando lungo un ripido pendio che porta alle colline di Trikut nel distretto di Deoghar, nello stato orientale del Jharkhand, quando tre cabine si sono schiantate l’una contro l’altra domenica, provocando la morte di due donne. Altre dieci persone sono rimaste gravemente ferite nell’incidente.

Anche due turisti che ieri sera sono saltati fuori dalle loro cabina in preda al panico hanno riportato ferite gravi. In seguito allo scontro, 12 funivie sono rimaste bloccate sulla linea. Secondo un funzionario, l’incidente è stato causato da un intoppo tecnico, anche se la causa esatta deve ancora essere accertata. La funivia è gestita da una società privata, il cui personale è fuggito dal posto dopo l’incidente. L’Indian Air Force (IAF) ha schierato due elicotteri – un Mi-17 e un Mi-17 V5 – per facilitare le operazioni di salvataggio dei membri dell’IAF Garud Commandos e della National Disaster Response Force (NDRF).

Nell’operazione di salvataggio sono stati coinvolti anche membri della polizia di frontiera indo-tibetana. Gli elicotteri sono stati utilizzati per tirare fuori dalle cabine i turisti bloccati, mentre i droni hanno consegnato cibo e acqua ad altri in attesa di soccorso. Ventidue persone sono state salvate e almeno altre 20 stavano ancora aspettando di essere soccorse 24 ore dopo l’incidente, ha riferito l’agenzia di stampa PTI. “Il personale dell’NDRF e le squadre di soccorso statali stanno compiendo sforzi per portare in salvo le persone bloccate. Sono stati consultati anche esperti“, ha affermato il primo ministro del Jharkhand Hemant Soren. “Il governo segue da vicino gli sviluppi e invia costantemente soccorsi“, ha precisato.

I familiari di alcune delle persone ancora bloccate nelle funivie si sono radunati sul luogo dell’incidente ed hanno espresso rabbia per il ritardo nelle operazioni di soccorso, ha riferito il quotidiano The Hindu. Secondo Jharkhand Tourism, Trikut Ropeway, che si trova vicino al tempio di Baba Baidyanath, è la funivia verticale più alta dell’India ed è popolare tra i turisti e i pellegrini che visitano il santuario. La funivia è lunga circa 766 m, mentre la collina è alta 392 m. La funivia dispone di 25 cabine, ciascuna in grado di ospitare quattro persone.