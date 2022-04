Incidente in miniera nel Sud della Polonia: 2 morti e 8 dispersi

MeteoWeb

Incidente nella notte presso una miniera di carbone in Polonia: il bilancio è di 2 morti e 8 dispersi, secondo quanto ha riferito la società mineraria Jsw, che gestisce il sito, nel Sud del paese. A seguito di due sospette esplosioni di metano, “21 persone sono rimaste ferite e sono ricoverate in ospedale. Non abbiamo contatti con otto persone che si trovavano a lavoro,” ha dichiarato alla stampa il numero uno della Jsw, Tomasz Cudny, citato dall’agenzia PAP.