Incidenti in Montagna: giovane cacciatore precipita e muore in Alto Adige

MeteoWeb

Incidente in Val di Fosse, in Alto Adige. E’ morto stamattina un giovane cacciatore altoatesino originario della Val Senales: è scivolato sull’erba bagnata ed è precipitato nel vuoto per una ventina di metri. A lanciare l’allarme altri cacciatori, testimoni dell’incidente, avvenuto nei pressi della locanda Jagerrast. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto uomini del soccorso alpino e carabinieri.