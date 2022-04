L’India ha comprato petrolio russo con uno sconto di 35 dollari al barile

MeteoWeb

Tra le crescenti pressioni derivanti dall’isolamento delle sanzioni imposte da Stati Uniti, Regno Unito e UE, tra gli altri alla Russia, un rapporto di Bloomberg ha rivelato che la nazione sanzionata ha offerto petrolio all’India a un prezzo fortemente scontato di 35 dollari al barile. Citando fonti dirette che hanno familiarità con la questione, Bloomberg ha riferito che la Russia ha fatto questa mossa poiché i suoi acquirenti tradizionali si sono tirati indietro dall’acquistare il suo petrolio.

Secondo il rapporto, la Russia vuole che l’India prenda 15 milioni di barili sotto contratto per quest’anno, solo per cominciare. I colloqui governativi sono in corso e dovrebbero essere finalizzati a breve. L’India è una di quelle nazioni che hanno raddoppiato l’import di greggio russo, sfidando le sanzioni internazionali e aumentando la pressione dall’Occidente.

Secondo un rapporto di Reuters, l’importatore di petrolio n. 2 dell’Asia ha acquistato almeno 13 milioni di barili di petrolio russo dal 24 febbraio, rispetto ai quasi 16 milioni di barili in tutto il 2021.