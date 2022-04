Covid, l’indometacina al posto del paracetamolo è efficace e sicura

MeteoWeb

L’indometacina, un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS), è stato presentato come un agente antivirale ad ampio spettro. Uno studio clinico randomizzato in ambiente ospedaliero pubblicato di recente su Nature, ha valutato l’efficacia e la sicurezza di questo farmaco nei pazienti con malattia da Covid-19 positivi per RT-PCR. Un totale di 210 pazienti COVID-19 positivi alla RT-PCR che hanno fornito il consenso sono stati assegnati ad un gruppo di controllo o ad un gruppo casuale, sulla base della randomizzazione a blocchi. Il gruppo di controllo ha ricevuto cure standard comprendenti paracetamolo, ivermectina e altre terapie adiuvanti. I pazienti nel gruppo del caso hanno ricevuto indometacina invece del paracetamolo, con la conservazione di altri farmaci. L’endpoint primario era lo sviluppo di ipossia/desaturazione inferiore a 93, mentre il tempo per diventare febbrile e il tempo per la risoluzione della tosse e della mialgia erano gli endpoint secondari. Erano disponibili i risultati di 210 pazienti, con 103 e 107 pazienti rispettivamente nel gruppo indometacina e paracetamolo.