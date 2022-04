Infarto miocardico acuto: giovane di 20 anni ricoverato in ospedale

MeteoWeb

Le complicanze cardiache, anche nei giovani, non sono impossibili, ma all’ospedale Parini di Aosta lo stupore è stato per la quasi regolarità con la quale giovani cittadini – senza patologie pregresse – vengono ricoverati, spesso d’urgenze, con atipici problemi cardiaci, come racconta AostaNews24.

L’ultimo in ordine di tempo è il caso di un giovane 23enne, ricoverato d’urgenza nei giorni scorsi, dopo essere giunto in ospedale con un infarto miocardico acuto in corso. Il giovane si era sottoposto a ciclo vaccinale contro il coronavirus, con la terza dose iniettatagli a gennaio. Il giovane non presentava fattori di rischio conclamati, ma è giunto in ospedale in situazione già difficili, tanto da necessitare interventi medici salvavita e un’operazione cardiaca urgente.