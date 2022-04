Ingenuity inarrestabile: eseguito il 24° volo su Marte, in rotta verso l’antico delta di un fiume

MeteoWeb

Ingenuity ha completato il suo 24° volo su Marte domenica scorsa, 3 aprile.

Il viaggio è stato solo un breve salto di riposizionamento, con un percorso di 47 metri, compiuto in 69,5 secondi a un’altitudine massima di 10 metri.

E’ stato un volo importante, che ha aiutato a riposizionare il drone-elicottero della NASA per la sua uscita dalla regione di Séítah del cratere Jezero su Marte, in rotta verso un antico delta di un fiume, dove l’elicottero lavorerà in tandem con il rover Perseverance della NASA, a caccia di vita sul Pianeta Rosso e per raccogliere campioni.

Nel volo di domenica, tra l’altro, per la prima volta l’elicottero è decollato a un’ora diversa del giorno: le 0:30 ora solare media locale (LMST), anziché le 10 LMST standard.

Dal 10 marzo Ingenuity si è fatto strada attraverso Séítah, una regione piena di pericoli, a causa di un terreno pieno di rocce e dune che potrebbe fare capovolgere il veicolo all’atterraggio. Perseverance sta percorrendo un percorso circolare per evitare il terreno irregolare di Marte.

I primi tre voli nell’area di Séítah sono stati eseguiti senza intoppi, ma la squadra di Ingenuity ha dovuto affrontare una decisione difficile per l’ultima tappa del viaggio, con tre opzioni ciascuna delle quali presentava sfide. Il team ha infine scelto un piano di volo che includeva il piccolo salto completato domenica, che ha messo Ingenuity in una posizione opportuna per il volo finale in partenza da Séítah: lo hanno spiegato i membri del team della missione.

Il piano di volo, tuttavia, ha richiesto a Ingenuity di volare 30 minuti prima del solito. Poiché l’elicottero utilizza le sue batterie a energia solare per riscaldarsi di notte, si “sveglia” con un po’ di esaurimento della batteria, che ricarica poi quando sorge il Sole al mattino. Decollare all’inizio della giornata significa che Ingenuity ha meno tempo per ricaricarsi prima di un volo, aumentando i rischi.

Ingenuity ha però dimostrato questa capacità durante l’ultimo volo, ed ora l’elicottero si sta preparando per la sua uscita da Séítah. Le istruzioni di volo sono già state inviate a Marte.

Ingenuity si sta rivelando inarrestabile, dopo avere superato di gran lunga la sua missione originale: una dimostrazione tecnologica di 5 voli progettata per dimostrare che è possibile per un elicottero esplorare Marte. Dal suo primo volo il 19 aprile 2021, Ingenuity ha volato altre 23 volte, coprendo una distanza totale di 5,17 km.