Maltempo Australia, inondazioni nel Nuovo Galles del Sud: Sydney supera le piogge annuali in 3 mesi | FOTO e VIDEO

Ai residenti in alcune parti di Sydney è stato ordinato di evacuare le loro case oggi a causa degli effetti provocati dalle forti tempeste che hanno colpito la parte orientale del Nuovo Galles del Sud, innescando allerte per inondazioni.

Parti del sud di Sydney hanno registrato forti piogge durante la notte, come i 107mm misurati a Little Bay. Sydney ha ora superato le sue piogge medie annuali in poco più di tre mesi del 2022. La stazione meteorologica di Observatory Hill della città aveva registrato 1.226,8mm all’anno entro la mattina di oggi, rispetto alla cifra media annuale di 1.213,4mm.

A causa delle forti piogge, le strade suburbane di Sydney si sono trasformate in fiumi (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Linee elettriche e alberi sono stati abbattuti e i fiumi sono pieni detriti galleggianti. Si sono verificate anche numerose frane.

Nelle 24 ore fino alle 9 (ora locale) di oggi, alcuni dei quantitativi di precipitazioni più alti registrati nel Nuovo Galles del Sud includevano: 207mm a Darkes Forest, 199mm a Macquarie Pass, 167mm a Rose Bay, 160mm a Upper Calderwood, 159mm al Cronulla South Bowling Club, 155mm a Randwick e Clover Hill, 153mm a Huntley Collier.

I servizi di emergenza del Nuovo Galles del Sud hanno ordinato ai residenti nelle zone basse di Woronora e Bonnet Bay, nel sud di Sydney, di evacuare l’area, in previsione di piogge e alluvioni lampo. Anche ai residenti di Chipping Norton, vicino a Liverpool, e Camden, nel sud-ovest di Sydney, è stato ordinato di evacuare alcune zone dei sobborghi. I residenti di Picton, alla periferia sud-ovest di Sydney, invece, sono stati avvisati di prepararsi per l’emissione di un ordine di evacuazione, a causa dell’innalzamento delle acque nel vicino Stonequarry Creek.

I servizi di emergenza del Nuovo Galles del Sud hanno avvisato i residenti di Sydney di stare fuori dalle strade, a causa di alberi caduti e piccole inondazioni. Stamattina è stato soccorso un uomo che era stato travolto dall’acqua nel sobborgo di Epping. Nelle ultime 24 ore, i servizi di emergenza hanno risposto a oltre 680 richieste di assistenza.

Il Bureau of Meteorology (BoM) ha emesso un avviso di maltempo poco prima delle 5 del mattino di oggi, prevedendo precipitazioni comprese tra 60mm e 100mm su un ampio tratto dello stato, incluse Sydney, l’Illawarra, la costa meridionale, gli altipiani centrali e meridionali e parti dell’Hunter. Sulla costa, le precipitazioni potrebbero raggiungere fino a 140mm, ha affermato il BoM. Diramato un avviso di alluvioni lampo per le parti costiere della costa meridionale, Illawarra, l’area metropolitana di Sydney e la regione meridionale di Hunter, estendendosi nel pomeriggio negli altipiani meridionali e centrali. Sono stati emessi avvisi di alluvione anche per Bega, Batemans Bay, Nowra, Goulburn, Wollongong, Sydney, Katoomba e Gosford.

L’estate della costa orientale dell’Australia è stata dominata dal fenomeno meteorologico La Niña, tipicamente associato all’aumento delle precipitazioni, per il secondo anno consecutivo, con la maggior parte dei fiumi in piena. Tre sistemi meteorologici intensi in sei settimane hanno colpito l’Australia orientale, con diverse parti del Nuovo Galles del Sud settentrionale e del Queensland sudorientale che hanno registrato piogge record. Sydney ha avuto il suo marzo più piovoso mai registrato.