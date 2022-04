Inondazioni e tempesta di sabbia in Arabia Saudita: scenario apocalittico ad Arar | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Inondazioni hanno colpito le parti settentrionali dell’Arabia Saudita nella sera di ieri, giovedì 28 aprile, dopo che forti piogge hanno sferzato il regno. Gli altoparlanti risuonavano l’avvertimento di rimanere in casa mentre una forte tempesta di sabbia ha azzerato la visibilità ad Arar, nel nord dell’Arabia Saudita, vicino al confine con l’Iraq.

Impressionanti le immagini della gallery scorrevole in alto e dei video in fondo all’articolo, che mostrano strade allagate e l’enorme tempesta di sabbia che ha inglobato la località, trasformando il giorno in notte. Queste condizioni, ovviamente, hanno completamente paralizzato il traffico sulle strade. Pesanti inondazioni sono state segnalate anche a Wadi Nasah, a sud della capitale Riyadh.

Durante questa fase di intenso maltempo, si è formato anche un tornado di sabbia (detto anche dustnado) nell’area compresa tra Media e Riyadh.