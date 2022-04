Iran: leopardo semina panico a Qaemshahr, poliziotto ferito | VIDEO

MeteoWeb

Catturato il leopardo che ha seminato il panico tra i residenti di Qaemshahr, nel Nord dell’Iran. Il portavoce della protezione ambientale della provincia, Kamyar Valipour, ha reso noto che l’animale ha aggredito e ferito un poliziotto, le cui condizioni non sono gravi.

Il leopardo è stato trasportato in un rifugio per la fauna selvatica a Semeskandeh. Le autorità stanno ora cercando di appurare se l’animale sia entrato in città da aree boschive o fosse detenuto illegalmente da un residente.

I leopardi persiani sono ritenuti una specie in via di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.