ISS: oggi passeggiata spaziale per 2 cosmonauti russi | VIDEO

Due cosmonauti russi effettueranno oggi una passeggiata spaziale, fuori dalla ISS. Oleg Artemyev e Denis Matveev di Roscosmos condurranno un’attività extraveicolare (EVA) della durata di 6,5 ore per allestire il nuovissimo modulo laboratorio Nauka. La passeggiata spaziale dovrebbe iniziare alle 16 ora italiana (diretta NASA in calce).

“Il duo dovrà rimuovere le coperte termiche utilizzate per proteggere il braccio durante il lancio nel luglio 2021 con Nauka,” hanno spiegato i funzionari della NASA. “Fletteranno anche le articolazioni del braccio, rilasceranno i vincoli di lancio e monitoreranno la capacità del braccio di utilizzare due dispositivi di presa“.

La passeggiata spaziale odierna è la 2ª in 2 settimane per Artemyev e Matveev, impegnati sul modulo Nauka. Il 18 aprile, i cosmonauti hanno lavorato per 6,5 ore sull’European Robotic Arm per iniziare a configurarlo per operazioni a lungo termine in orbita. L’European Robotic Arm è un’appendice robotica lunga 11,3 metri progettata per essere utilizzata dai cosmonauti mentre lavorano all’interno o all’esterno della Stazione.

Artemyev e Matveev indosseranno tute spaziali Orlan di fabbricazione russa durante la passeggiata spaziale odierna, con Artemyev in una tuta con strisce rosse mentre la tuta di Matveev avrà strisce blu. Sarà la 5ª passeggiata spaziale della carriera di Artemyev e la 2ª per Matveev. L’attività extraveicolare sarà inoltre la 5ª dell’anno e la 250ª dedicata all’assemblaggio, alla manutenzione o all’aggiornamento dell’avamposto spaziale.