L’Istat comunica i nuovi dati sulla popolazione e sulle famiglie: indicatori demografici e numeri su matrimoni e unioni civili

MeteoWeb

Al 1° gennaio 2022 in Italia risiedono 58.983.122 persone, il 48,7% sono uomini, il 51,3% sono donne. Il 91,2% sono italiani, l’8,8% sono persone con cittadinanza straniera.

L’età media della nostra popolazione è di 46,2 anni e la suddivisione per classi di età ci dice che:

• il 12,7% delle persone ha tra 0 e 14 anni;

• il 63,5% delle persone ha tra 15 e 64 anni;

• il 23,8% delle persone ha dai 65 anni in su e 20.159 persone hanno 100 anni e più.

Sulla struttura per età della nostra popolazione incidono due indicatori molto importanti, come la speranza di vita alla nascita, oggi di 84,7 anni per le donne e di 80,1 anni per gli uomini, e il numero medio di figli per donna, oggi pari a 1,25.

L’età media della madre al parto si attesta a 32,4 anni e quella del padre alla nascita del primo figlio a 35,5 anni.

Sappiamo anche che in Italia abitano 25,6 milioni di famiglie, così distribuite per numero di componenti:

• il 33,2% ha un solo componente;

• il 27,7% ha due componenti;

• il 18,9% ha tre componenti;

• il 15,2% ha quattro componenti;

• il 3,9% ha cinque componenti;

• l’1,2% ha 6 o più componenti.

L’infografica offre infine alcuni indicatori sui matrimoni e le unioni civili celebrati in un anno:

• 96.841 i matrimoni celebrati, di cui il 71,1% in Comune, il 19,4% con almeno uno sposo straniero e il 28,0% con almeno uno sposo alle seconde nozze o successive;

• 1.539 le unioni civili tra partner dello stesso sesso.

Anni di riferimento:

• Popolazione: 1 gennaio 2022;

• Indicatori demografici: anno 2021;

• Famiglie: anno 2021 (media biennale);

• Matrimoni: anno 2020