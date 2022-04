Speranza: “in Italia le mascherine restano”. Siamo l’unica nazione a non togliere l’obbligo

MeteoWeb

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che oggi firmerà la proroga dell’obbligo di mascherina, come misura anti contagio. L’Italia sarà dunque l’unico paese al mondo a mantenere in vigore la norme che obbliga i cittadini ad indossare la mascherina nei luoghi designati.

“Alla Camera è stato appena approvato un emendamento in commissione che prevede la proroga in alcuni ambiti dell’uso delle mascherine al chiuso: nei trasporti a lunga percorrenza e locale, gli ospedali e presidi sanitari, le rsa, tutti gli eventi in cinema e teatri e i palazzetti dello sport. Raccomandiamo la mascherina in tutte le situazioni con rischi di contagi fino al 15 giugno. Oggi formerò un’ordinanza che farà da ponte nel tempo necessario alla conversione del decreto“, ha precisato Speranza ad Anaao Giovani. ”Dal 31 marzo abbiamo superato lo stato di emergenza, ma non siamo fuori dalla pandemia e serve ancora cautela. Chiediamo ai medici in particolare di dare una mano, il Covid rimane la sfida di queste ore“, ha ribadito Speranza.

Lollobrigida: “obbligo mascherine è segno della deriva ideologica di Speranza”

Le reazioni da parte del mondo politico, ovviamente, non si sono fatte attendere. “La scelta di restare l’unica Nazione europea che obbliga ad indossare le mascherine per legge sembra frutto della deriva ideologica del ministro Speranza più che di ragioni scientifiche. Fratelli d’Italia chiede di non limitare eccessivamente e in modo ingiustificato le libertà degli italiani“. E’ quanto dichiarato a caldo al Tg2 dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.